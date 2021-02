Agnonese-Giulianova rinviata al 3 Marzo. Il club granata ufficializza l'acquisto dell'attaccante Franco Tomas Sosa

La gara di recupero tra Olympia Agnonese e Giulianova, valevole per la IX giornata di andata del campionato di serie D, e in programma domani 17 febbraio ad Agnone, è stata rinviata a mercoledì 3 marzo. Alla base del rinvio le nevicate degli ultimi giorni che al pari del manto ghiacciato ricoprono il rettangolo in sintetico del “Civitelle”. Nel frattempo la società granata ufficializza l’arrivo dell’attaccante argentino Franco Tomas Sosa, classe 1995, ex Anagni e Vis Ariano Accademia. Sosa già in mattinata ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni presso l’antistadio di Isernia dove la rosa di Andrea Liguori ha iniziato a preparare la sfida contro l’Fc Matese in calendario domenica 20 febbraio.