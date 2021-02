Governo, il voto di fiducia al Senato. Draghi: "Virus nemico di tutti, unità è dovere". Parla di euro irreversibile, di ore scolastiche da recuperare e ringrazia Conte

La lotta alla pandemia è una "trincea dove combattiamo tutti insieme, il virus è nemico di tutti". Comincia così il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi nell'aula del Senato, chiamata oggi a votare la fiducia al nuovo governo. Il premier parla per oltre 50 minuti, fa appello alla "responsabilità nazionale" e invoca lo "spirito repubblicano", invitando i partiti a mettere da parte la rivalità in nome della battaglia comune contro il Covid. "Questo è il terzo governo della legislatura. Non c'è nulla che faccia pensare che possa far bene senza il sostegno convinto di questo Parlamento". E conclude: "Oggi l'unità non è un opzione ma un dovere, guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l'amore per l'Italia".

Parole accolte da un lungo applauso e dal sostegno dei leader della maggioranza. "Ha dato una visione", commenta a caldo Matteo Renzi da Iv. E il dem Nicola Zingaretti su Twitter scrive: "L'Italia è in buone mani". Plausi anche da Matteo Salvini: "Da Draghi ottimo punto di partenza, la Lega c'è". E Berlusconi aggiunge: "Nel suo discorso ha delineato un'Italia in grado di rialzarsi e ripartire. Draghi è il comune denominatore tra forze politiche diverse". Resta, invece, all'opposizione di Fratelli d'Italia e su Twitter Giorgia Meloni ribadisce: "Dopo aver ascoltato l'intervento del premier confermiamo il nostro no alla fiducia a questo governo".

Il discorso in sintesi

"ll primo pensiero che vorrei condividere -esordisce Draghi - riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti e io per primo". Ringrazia il suo predecessore, Giuseppe Conte (e a questo passaggio la destra rumoreggia con un "buu" di disapprovazione) e assicura che il suo esecutivo non è una risposta al fallimento della politica. "Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d'accordo. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità ma semmai, in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del Paese, nell'avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese che ben sanno quando è il momento di lavorare insieme, senza pregiudizi e rivalità". Per il presidente del Consiglio ora ci sarà una ricostruzione come avvenne nel Dopoguerra: "Il nostro impegno è per il rientro alla normalità dalla crisi economica". Ma stabilisce alcuni paletti: "L'euro è irreversibile" questo governo nasce "nel solco dell'Ue e dell'Alleanza atlantica". Poi aggiunge: "Senza l'Italia non c'è Europa ma fuori dall'Europa c'è meno Italia: dobbiamo essere più orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo dell'Unione europea".