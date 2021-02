Isernia- Contravvenzioni per violazioni norme anti Covid e per ubriachezza a tre giovani nel centro cittadino

I militari della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi giornalieri, diretti ad esercitare un attento controllo del territorio, continuano ad eseguire anche mirate verifiche finalizzate ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni anti COVID-19, come determinato dal Prefetto della provincia, dott.Vincenzo Callea.

In particolare, i Carabinieri del NOR, hanno proceduto nei confronti di tre giovani che in due diversi contesti, nel centro cittadino, sottoposti a controllo a bordo delle loro autovetture in orario notturno, in assenza di legittime motivazioni, dichiaravano in un caso di essersi intrattenuti in casa di amici e nell’altro di essere di ritorno da un incontro avuto con la fidanzata, incuranti del divieto di uscire di casa o di farvi rientro entro le 22,00. Tutti e tre sono stati contravvenzionati in via amministrativa, in misura raddoppiata, trattandosi di violazione commessa con autoveicolo, per un importo di 800,00 euro ciascuno.

I Carabinieri della Stazione di Forli del Sannio, invece, hanno identificato un uomo che, in evidente stato di ubriachezza, emanava alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso e andatura barcollante, alla presenza di altre persone. Per tali ragioni l’interessato veniva contravvenzionato in via amministrativa con una sanzione di 309 euro. L’azione dell’Arma sempre improntata alla fermezza è diretta a fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.

Isernia, 19.02.2021.