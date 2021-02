Azioni di protesta eclatanti oggi in consiglio comunale è l'annuncio dI Agnone Identità e futuro. Tutto in diretta da Altomolise.net

E' stato convocato per oggi alle ore 15 il consiglio comunale presso la sala consigliare di San Francesco. All'ordine del giorno, dieci punti

Ma l' ODG potrebbe subire delle variazioni visto l'annuncio fatto a mezzo stampa dal gruppo politico di Vincenzo Scarano. Tutto nasce dal rifiuto del sindaco Saia di inserire alcuni argomenti a loro avviso inderogabili, all' ordine del giorno. L'ospedale Caracciolo di Agnone e la eventuale incompatibilità di alcuni consiglieri sono i due argomenti non ammessi alla discussione pubblica. Da qui parte l'accusa della minoranza alla maggioranza di "rifiuto illegittimo" e di "atteggiamento antidemocratico".

Cosa metterà in campo il gruppo della minoranza di Scarano per richiamare l'attenzione su tali argomenti non ci è dato di sapere, ma invitiamo tutti a collegarsi in diretta streaming su Altomolise.net alle ore 15.

L'ODG previsto in data odierna: