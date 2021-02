Covid 19 ordinanza del sindaco di Agnone: Sospensione attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine e grado dal 22.2.2021 al 27.2.2021.

Ordinanza Nr.6/2021 del 20 febbraio 2021. OGGETTO: EMERGENZA COVID19 – Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio da contagio nel territorio del Comune di Agnone – Sospensione attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine e grado dal 22.2.2021 al 27.2.2021.

IL SINDACO PREMESSO

 che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

 che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia;

 che con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza per COVID-19;

 che in data 13.01.2021 il Consiglio dei Ministri ha prorogato al fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

TENUTO CONTO dell’attuale situazione epidemiologica così come rappresentata dai dati dell’ASREM che denota un aumento della contagiosità da COVID-19 e dell’aumento del numero dei contagiati nella Regione Molise e in questo Comune;

VISTI i D.P.C.M. del 13.10.2020, del 18.10.2020, del 3.11.2020 e del 3.12.2020 che hanno riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio nazionale;

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; VISTA la nota in data odierna del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N.D’Agnillo” di Agnone, assunta al protocollo dell’Ente sub nr.2136, con la quale è stata trasmessa la rilevazione dell’andamento dell’emergenza COVID-19 relativa al numero di alunni e docenti risultati positivi al Covid o con contatti stretti di familiari conviventi;

RAVVISATA la necessità di sospendere l’attività didattica presso i locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Agnone; VISTO l’ art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

O R D I N A LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA nei locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Agnone per il periodo da lunedì 22 febbraio a sabato 27 febbraio 2021, quale misura cautelare e preventiva volta al contenimento del rischio da contagio nel territorio comunale. Restano impregiudicate le autonome iniziative del Dirigente circa l’organizzazione della didattica a distanza.

DISPONE  La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Agnone;

 L’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti al Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N.D’Agnillo” di Agnone, ai competenti Settori Comunali. Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Agnone, 20 febbraio 2021