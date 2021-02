Florenzano e Giustini a Larino: Progetto non archiviato, il Vietri per 25 persone non gravi

Dopo aver visionato insieme l'ospedale da campo di Termoli, il commissario ad acta Angelo Giustini e il direttore Asrem Oreste Florenzano si sono recati a Larino per una riunione operativa. Il progetto Vietri non è affatto archiviato ma si stanno trovando i mezzi per realizzarlo. Da prime indiscrezioni emerge che l'ospedale frentano dovrebbe essere utlilizzato per la creazione di 25 posti letto Covid destinate ai paucisintomatici. Quindi non dovrebbero essere istituite terapie intensive, le quali resterebbero da istituire negli ospedali pubblici di Campobasso, Isernia e Termoli.



"Errore - ha sottolineato Florenzano- definire ospedali misti quelli che ospitano Covid e no Covid. Si rischia che il paziente abbia paura a farsi visitare"