Facciolla, bella notizia, la rianimazione dell'ospedale San Timoteo verrà adattata e resa a tutti gli effetti una rianimazione Covid".

"Abbiamo appena ricevuto una bellissima notizia, quella che aspettavamo da tempo e cioè che finalmente è stata data disposizione dalla Asrem affinchè la rianimazione dell'ospedale San Timoteo verrà adattata e resa a tutti gli effetti una rianimazione Covid".



Lo ha annunciato il consigliere del Partito Democratico Vittorino Facciolla che aggiunge: "Questo consentirà di avere nuovi posti di terapia intensiva Covid qui in basso Molise che è ciò che tutti aspettavamo da tempo. Ma ora bisogna volare. Dalla firma del provvedimento all'esecuzione dello stesso non deve passare neanche un attimo. Siamo soddisfatti perché questo vuol dire che il nostro essere costantemente vigili e le nostre denunce sono servite e hanno avuto una ricaduta utile per il nostro territorio".