Soa: Fca Stellantis Termoli 8 ore di sciopero, venerdì 26 febbraio

Covid e zona rossa Basso Molise , Venerdì 26 Febbraio 2021 in Fca Stellantis Termoli 8 ore di sciopero, confermando la richiesta di chiusura delle attivitá non essenziali , dagli operai parte la solidarietà ai familiari delle vittime da covid in Molise.

In una regione dove vige il silenzio, l'indifferenza di buona parte della politica , parti istituzionali e datoriali.

Migliaia di persone stanno subendo un sistema sanitario precario e pericoloso.

Rompiamo il silenzio .

Soa Sindacato Operai Autorganizzati

Flmuniti Termoli Fca Stellantis

Termoli, 26 Febbraio 2021