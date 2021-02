Vietri di Larino, fonti ministeriali: carenze strutturali per l'ospedale Covid

Una notizia che lascerebbe l'amaro in bocca a tutti coloro che speravano nella riapertura del Vietri di Larino. Il nosocomio frentano non sarebbe adeguato ad ospitare il centro Covid. Sarebbe scritto nero su bianco nella relazione degli ispettori del Ministero della Salute. Che appena qualche settimana fa hanno compiuto un'ispezione all'interno della struttura sanitaria molisana.



Relazione che si concentrerebbe soprattutto sui percorsi già attivi o attivabili per il contrasto della pandemia. Ma le brutte notizie non terminerebbero qui. Infatti, sempre nella relazione del ministero ci sarebbe un dossier che evidenzia le carenze che l'ospedale di Larino potrebbe avere anche per altri utilizzi. Questa relazione risale alla condizione della struttura di un mese fa. Sappiamo che poi ci sono state riunioni tra struttura commissariale e Asrem che proprio questa mattina hanno sottolineato la possibilità di inserire nella struttura la cura di 25 paucisintomatici.



Vedremo nelle prossime ore come evolverà la situazione.