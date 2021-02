Covid. Altro ricovero fuori regione: attivata di nuovo la "Cross"

CAMPOBASSO - E' stata nuovamente attivata la procedura “Cross” (Centrale remota operazioni soccorso sanitario), il numero dei ricoveri fuori regione salgono ad undici. La Cross è quella procedura che permette alla Regione Molise di trasferire di tutti quei pazienti che hanno bisogno della rianimazione, terapia intensiva, in altri nosocomi fuori regione. Oggi pomeriggio, giovedì 25 febbraio, è toccato ad un altro paziente molisano, che raggiungerà Roma per essere ricoverato in terapia intensiva.