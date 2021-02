Sostegno alle donne vittime di violenza: Firmato protocollo di intesa tra Cisl Abruzzo-Molise e centro antiviolenza Liberaluna Onlus

E’ stato firmato, in data odierna, tra la AST CISL Molise rappresentata dalla Segretaria Interregionale Maria Pallotta e il Coordinatore AST Antonio D’Alessandro e il Centro Antiviolenza Liberaluna Onlus rappresentato dalla Presidente Dott.ssa Maria Grazia La Selva i il protocollo d’intesa finalizzato a dare un aiuto concreto a tutte quelle donne che si rivolgono al centro anti violenza. Per la prima volta si concretizza un modello d’intervento sinergico, che permetterà la condivisione di azioni in “rete” tra la CISL e il Centro antiviolenza, con lo scopo di favorire e razionalizzare di misure di sostegno attraverso tutti i servizi della CISL CAF; INAS ADICONSUM; ECC). Il protocollo renderà possibile le comunicazioni e gli scambi di informazioni al fine di ottimizzare ed offrire opportunità più eque ed integrate alle donne, con l’attenzione primaria di attuare progetti e azioni finalizzati al raggiungimento dell’autonomia della persona.

E’ “una firma importante, un punto di partenza per costruire un percorso sinergico e condiviso”, così è stata definita da tutti i soggetti che si sono ritrovati intorno al tavolo per la firma, mossi soprattutto dalla consapevolezza che, oggi più che mai, sia necessaria la collaborazione tutti i soggetti per meglio rispondere ai bisogni di chi si trova in una situazione di disagio di necessità.

Campobasso, 25.02.2021