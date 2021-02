Di Nucci: per evitare assembramenti i locali idonei per i vaccini sono quelli del Comune

Il Vicesindaco e Assessore alla Sanità Giovanni Di Nucci in merito alle domande di alcuni cittadini sullo svolgimento dei vaccini anti-Covid a Palazzo San Francesco e non al Caracciolo:

“Nel prendere la decisione relativa al luogo da utilizzare per le vaccinazioni anti-Covid, abbiamo optato per Palazzo San Francesco invece che per l’Ospedale Caracciolo.

I locali del nostro nosocomio hanno una conformazione strutturale che li rende troppo stretti per mettere in atto un piano vaccinale così esteso. Il rischio era quello di creare rovinosi assembramenti e aumentare la possibilità che il virus potesse circolare in Ospedale mettendo a rischio gli altri pazienti.

La campagna vaccinale quindi proseguirà anche questo weekend nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, lavoreremo per dare un’accelerazione al piano vaccinale e mettere all’angolo la pandemia.”