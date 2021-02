Plenilunio di Febbraio: Questa notte la "luna della neve" o "della fame"

Il plenilunio di Febbraio da alcune tribù dei nativi americani era chiamato la "Luna delle Neve", avveniva infatti proprio nel periodo in cui le nevicate erano più abbondanti. Per altre tradizioni era la “Luna della Fame”, per la scarsità di cibo procurabile in pieno inverno.

Questa notte, cielo sereno permettendo, non mancate di darle uno sguardo!

