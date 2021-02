Belmonte del Sannio, 21 contagi su 700 abitanti: domani screening con tamponi rapidi,gratuiti per infra diciottenni e personale scolastico

Belmonte del Sannio a pochi km da Agnone, meno di 700 abitanti ad oggi si riscontrano 21 casi di positività al covid 19

Ricostruire la catena del contagio non è semplice, a differenza del cluster del 2020 dove fu relativamente semplice, questa volta più di un nucleo familiareè coinvolto

.Si parla, come ad Agnone e in altri paesi limitrofi di variante inglese del virus, molto contagioso in cui il decorso della malattia e' quasi sempre sintomatico. La sindaca Anita Di Primio fin da subito ha adottato tutte le misure restrittive anti covid del caso onde evitare e contenere i contagi.

Domani mattina è previsto lo screenig con i tamponi rapidi oro-faringei che eseguirà la Croce Rossa e saranno gratuiti per gli infradiciottenni e personale scolastico. Si prevedono ulteriori nuovi casi di contagio. La sindaca raccomanda di non uscire di casa se non per necessità inderogabili e chiunque abbia il sospetto di un eventuale contagio di sottoporsi a tampone