Fulmine a ciel sereno nella maggioranza del centrodestra, Filomena Calenda vice Presidente del Consiglio, chiede le dimissioni di tutta la maggioranza per il fallimento e inadeguatezza della risposta sanitaria in questa pandemia sia dalla Giunta Regionale e sia dai vertici Asrem. Di fatto dalle parole si legge tutta la sua impotenza nel poter incidere nelle decisioni sanitarie dei vertici Asrem e della Giunta regionale.

Di seguito le sue dichiarazioni: « Penso che il tempo a disposizione sia finito: Commissari inadatti a ricoprire il ruolo , Asrem “assente” viaggia su binari morti , giunta assente sui problemi attuali. QUINDI TORNIAMO A CASA PRIMA che sia troppo tardi per guardaci allo specchio da persone oneste. Partiti che siedono in giunta e hanno pieno potere esecutivo ci attaccano.

Mai avrei pensato che la mia esperienza regionale si limitasse ad un voto senza poter contribuire alla costruzione di un futuro per i molisani. Sono amareggiata, vi chiedo scusa!»