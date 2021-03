Agnone-Il vaccino anti covid arriva anche nella Comunità Alloggio per diversamente abili di Secolare

Ieri 1 marzo in mattinata l'equipe delle vaccinazioni della Asrem si è recata presso la Comunità Alloggio per diversamente abili di Secolare ed hanno praticato la prima dose del vaccino anti covid a tutti gli ospiti della struttura.La procedura si è svolta nei locali della struttura stessa nel pieno rispetto delle norme anticovid..Grande soddisfazione da parte degli operatori che nella vaccinazione vedono l'unica speranza di ritorno ad una vita normale degli ospiti per restituire loro gli abbracci finora negati che scaldano il cuore.