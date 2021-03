Campobasso:Al via la campagna di vaccinazioni anti covid al personale della polizia di stato

Nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il COVID-19, nel pomeriggio odierno, hanno preso il via le operazioni di inoculazione della prima dose del vaccino "ASTRAZENECA" per il personale della Questura di Campobasso e degli altri Uffici della Polizia di Stato di questa Provincia. La somministrazione è stata effettuata presso il locale P.O. "A. Cardarelli" di Campobasso a cura dei sanitari dell'Ospedale. Nel pieno rispetto delle normative sul distanziamento sociale e sul contenimento della diffusione del virus emanate dal Governo, si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino i primi 80 operatori della Polizia di Stato, con afflusso presso la struttura ospedaliera scaglionato per orari.

All'inizio delle procedure ha preso parte anche il Questore CONTICCHIO, che ha espresso il proprio sostegno ed apprezzamento per la scelta di responsabilità compiuta dal personale dipendente attraverso l'adesione alla campagna di vaccinazione e ha contestualmente ringraziato le donne e gli uomini del comparto sanitario.

Campobasso, 2 marzo 2021