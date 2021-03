Isernia é il primo Comune del Molise ad aderire alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati nel 2020

Il 21 Marzo 2021, primo giorno di primavera sarà un giorno simbolicamente e concretamente importante per l’accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali. Infatti nell’ambito del progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org) che ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini, tale data è stata scelta per festeggiare la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, un’occasione per tutti i Comuni Italiani per dare il proprio "benvenuto istituzionale" a tutti i bambini nati nel 2020. “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo “dare il benvenuto al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il presente di tutti i cittadini ha bisogno per ripartire” spiegano dall’Associazione Cor et Amor che coordina l’attuazione del Progetto Nazionale.



Durante la giornata ogni amministrazione comunale proporrà un cerimoniale, scritto con un linguaggio child friendly, univoco per tutti i Comuni partecipanti, a cui ciascuno potrà aggiungere una buona pratica di gentilezza rivolta ai nuovi nati ed alle loro famiglie. Inoltre la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale, la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità.

Isernia , su iniziativa del sindaco Giacomo d’Apollonio e proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili Maria Matticoli è stato il primo Comune del Molise ad aderire. La stessa Assessore Matticoli riconosce l’importanza di questa Giornata, attribuendo la seguente motivazione: ”Dai, ama, dona, fai del bene, senza chiedere nulla in cambio. Dona quello che sei al mondo. Sensibilità porta sensibilità. Amore porta amore. Bene genera bene.”

Per tale occasione, come buona pratica di gentilezza verso i 98 nati nel Comune nel 2020 e le loro famiglie sarà attuata una progettazione specifica che prevede il coinvolgimento delle scuole locali. Per i Comuni interessati, c’è tempo sino al 10 Marzo per aderire alla Giornata.

