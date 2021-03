Il Punto nascite di Termoli resta in funzione

TERMOLI, 04 MAR - "E' un grande risultato quello ottenuto dai sindaci del Basso Molise e dalle associazioni che si sono battute affinchè questo territorio possa continuare ad avere un'assistenza che merita". Così dichiara il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo di Termoli, Bernardino Molinari.



"Noi operatori saremo sempre presenti per non far mancar nulla a tutti coloro che si rivolgeranno per le loro cure ginecologiche e la loro assistenza nel percorso della gravidanza anche in questo periodo critico di pandemia - ha proseguito - con la garanzia di offrire prestazioni nel massimo della sicurezza".

Dall'inizio dell'anno, sono 54 i bambini nati nel punto nascita di Termoli. Il "trend" rispetto allo scorso anno è in leggero aumento. "In questi mesi del nuovo anno ci sono stati due parti da madri positive al Covid-19 di cui uno anche prematuro. Tutto è andato per il meglio".

Gran lavoro nel reparto termolese durante l'emergenza sanitaria anche per la mancanza di posti letto nei punti nascita di secondo livello sia in Molise che nelle province limitrofe.

