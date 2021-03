il commosso addio a Angelo Palomba dell'Amministrazione comunale di Poggio Sannita

"Oggi è un giorno molto triste per la nostra Comunità. Nonostante le notizie che trapelassero non fossero delle migliori, abbiamo appreso con sgomento della dipartita del nostro fratello Angelo, sperando che non arrivasse mai questa notizia.

Rimarrà per sempre scolpito in noi, che abbiamo avuto il piacere di conoscerti, il tuo immancabile sorriso e la tua voglia di vivere. Avevi la capacità di mettere sempre a tuo agio il tuo interlocutore, con una parola o semplicemente con la tua presenza.

Ci lascia un figlio autentico della propria terra, fulgido esempio di onestà e laboriosità e mai sopra le righe.

Il nostro sentito cordoglio a Felicia, a Tonino e ai familiari e parenti tutti!I "

Nota per la cittadinanza: I funerali avranno luogo domani 5 Marzo alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Vittoria V. e M a Poggio Sannita. Nel rispetto delle norme anticovid è ammessa la partecipazione ai funerale fino ad un massimo di 10 persone e si dispensa dalle condoglianze. Inoltre si ricorda che è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio comune in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità di salute, vietati anche gli spostamenti da una regione all'altra

