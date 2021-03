Covid 19, campagna vaccinale: Diritti negati e ringraziamenti non dovuti

La' dove non funziona la guida politica, diventa giocoforza la crisi di tutti i settori dello stato. I servizi vanno in sofferenza e ne consegue disservizio e disagio per la popolazione. Di conseguenza la sanità sarà lacunosa, i trasporti, la viabilità, il welfare finiscono allo sbando.. Nel disservizio generale vengono negati i diritti: il diritto alla salute, il diritto ad un servizio scolastico efficiente,il diritto a trasporti funzionanti, il diritto ad una rete viabile che vada ncontro ai bisoggni dei cittadini e purtroppo ciò che dovrebbe essere esigibile in termini di diritto inalienabile viene percepito dai poveri cittadini come favore, come gentile concessione

Da qui nascono prebende e favoritismi e ringraziamenti a fatti e persone che non avrebbero ragione di esistere in uno stato di diritto

I vaccini anti covid sono un diritto di tutti. Nel Lazio nella sola giornata odierna sono stati somministrati 18mila vaccini, In Molise siamo invece a quota complessiva di 23mila dosi circa somministrate sinora su una popolazione di scarsi 300mila abitanti.

Viene da chiedersi: "come in una una regione complessa, dove c'è Roma, città capitale di Itala, città metropolitana che sfiora i 4 milioni di abitanti si trova tutt'ora in zona gialla si riesce a praticare 18mila vaccini in un solo giorno nelle strutture pubbliche, ospedaliere e peri-ospedaliere come da decreto con personale del SSN, invece in Molise 300mila abitanti, zona rossa sono state somministrate complessivamente solo 23.000 dosi di vaccino?. Fra l'altro in Alto Molise la campagna vaccinale sta procedendo ad opera di medici volontari in pensione e con il supporto dei volontari della Protezione Civile

E' normale che il volontariato si sostituisca allo stato invece di fungere da supporto come sarebbe auspicabile? No non e' normale come non e' normale ringraziare per un diritto negato