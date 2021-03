Furgone sfonda guard rail e rischia di volare giù dal ponte. Intervento dei VVF, carabinieri e 118

Intervento della squadra Vvf del distaccamento di Termoli questa mattina verso le ore 7.00 per cause in corso di accertamento un furgone va ad impattare contro un guad-rail.

Il sinistro è avvenuto sulla tangenziale di Termoli direzione Nord dopo l'uscita di Porticone. Molto alto il rischio di superare la barriera e volare giù dal ponte per i due soli occupanti dell'automezzo per i quali sono state riscontrate soltanto lievi ferite.Sul posto il 118 e i carabinieri di Termoli.