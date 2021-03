Carovilli: il comune destinatario di in bando a favore delle imprese, contributi a fondo perduto

Purtroppo è innegabile ed evidente che l'emergenza covid-19 è non solo sanitaria , ma anche economica. Proprio in ambito economico, nel nostro piccolo comune inizia a vedersi la tanto attesa " luce in fondo al tunnel" e il merito è tutto di un bando. Esso è destinato alle attività economiche, commerciali e artigianali operanti sul territorio comunale ed ha l'obiettivo di sostenere la ripresa economica mediante la concessione di contributi a fondo perduto (pari all'80 per cento del totale dell'investimento al netto dell'Iva) da investire in dispositivi di protezione individuale, infrastrutture tecniche o acquisto di macchinari. Per presentare domanda le imprese devono essere in possesso di determinati requisiti, tra i quali l'iscrizione al Registro Imprese e inviare la stessa a mezzo pec, all'indirizzo comunecarovilli@pec.it, entro e non oltre le ore 14:00 del 31 marzo 2021. Per ulteriori e più dettagliate informazioni consultare il bando sul sito: www.comune.carovilli.is.it.