Agnone, la denuncia di una OSS domiciliare: Non sono stata vaccinata pur avendo fatto regolare richiesta. Dove è finita la mia dose vaccinale?

"Parlo per esperienza personale, sono un Oss che lavora nell'Ambito di Agnone a domicilio quindi a strettissimo contatto con anziani che hanno bisogno di cure igieniche, piccole medicazioni, assistenza e quant'altro,Giro di casa in casa tutti i giorni quindi veicolo di infezione da covid 19 ,ebbene nOn ci crederete ma ancora nn ho ricevuto la MIA dose di vaccino.Puo' sembrare un paradosso ma mi è stato detto che non sono stata inserita nella lista.Mi sono rivolta a diverse persone ma non ho avuto spiegazioni, intanto non sto lavorando. I miei amati pazienti mi cercano tutti i giorni ed io costretta da questa sanità venduta a non lavorare.Solo una domanda...cari responsabili della campagna vaccinale di Agnone la mia dose di vaccino a chi è stara iniettata???"

Questi i paradossi della sanità molisana. Chi scrive è una giovane donna, che ama il suo lavoro, facente parte di una delle categorie a rischio, la cui coperativa per la quale presta servizio, ha fatto regolare domanda per inserire l'operatrice negli elenchi delle categorie a rischio aventi diritto al vaccino Eppure non e' stata chiamata da ASREM per essere vaccinata.. Del resto ieri sera nella trasmissione della 7 , Piazza Pulita , è emersa una situazione estremamente confusa. Nessuno ha saputo rispondere alla domanda della giornalista su chi sono i responsabili e gli addetti al controllo della campagna vaccinale. Nell'intervista il DG ASREM Oreste Florenzano alla domanda rispondeva giustificandosi ,affermando: Le responsabilità della distribuzione, la quantità delle dosi da inviare e chi deve essere vaccinato, fa capo alla struttura commissariale." Uno scarica barile che lascia una sensazione di impotenza nei poveri cittadini e in particolare a chi svolge lavori particolarmente rischiosi. La signora in questione pone domande specifiche anche ai responsabili della campagna vaccinale in Agnone, ai quali , la nostra redazione gira le domande