Covid 19 Castiglione MM, Il sindaco Magnacca comunica: 3 nuovi casi positivi, totali 17

Il Sindaco di Castiglione MM Felice Magnacca in una nota sul sito del comune aggiorna la cittadinanza sui nuovi casi positivi al covid 19 e scrive:

"POSITIVITÀ AL TEST SARS-CoV-2

GGIORNAMENTO DEL 14/03/2021

Ho ricevuto comunicazione daldirettore del dipartimento di prevenzione della ASL 2, della POSITIVITÀ al virus Covid-19 di 3 nostri concittadini appartenenti a stesso nucleo familiare e già in quarantena.

Ai pazienti positivi e famiglia, vanno i miei migliori auguri per una pronta guarigione.

Colgo l’occasione di ricordare a tutti noi il MASSIMO RISPETTO delle MISURE di SICUREZZA e del distanziamento sociale, ancora di più in questo momento nel quale si registrano RISALITE dei CONTAGI nel NOSTRO PAESE, È ASSOLUTAMENTE VIETATO USCIRE PER MOTIVI NON STRETTAMENTE NECESSARI PER EVITARE L'UTERIORE DIFFUSIONE DEL VIRUS AD ALTRI NUCLEI FAMILIARI!!

DATA LA CIRCOSTANZA VERRANNO INTENSIFICATI I CONTROLLI

I numeri registrati negli ultimi giorni ci ESPONGONO AL RISCHIO DI ZONA ROSSA!!

Chiedo a tutti MASSIMA ATTENZIONE!

DOBBIAMO ASSUMERE comportamenti RESPONSABILI, evitare ASSEMBRAMENTI per il BENE di TUTTI.

*CASI POSITIVI TOTALI : 17*

Il Sindaco"