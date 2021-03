Viabilità Agnone, via Gamberale e Via san Giuseppe Artigiano chiuse. Responsabile ufficio area tecnica Cerimele: Ecco le motivazioni e i lavori predisposti

Arrivano presso la nostra redazione segnalazioni sulla rete viaria agnonese. Alla nota Via Gamberale oramai chiusa da quasi un anno, si è aggiunta la chiusura di Via San Giuseppe Artigiano. La prima è una arteria di comunicazione con il sottostante Nuovo Polo scolastico dove afferiscono gli alunni delle scuole Medie che fa corpo con storiche scuole elementari di Maiella.

La seconda via San Giusppe Artigiano collega il quartiere dei Cappuccini con la sottostante zona di Maiella. A tal proposito per meglio informare la cittadinanza, abbiamo chiesto informazioni al responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Agnone il geometra Nicola Cerimele che ha illustrato la situazione ad oggi di entrambe le strade.

Via San Giuseppe Artigiano è stata chiusa perchè si è rotto un tubo dell'acqua, dove sono intervenuti rapidamente perchè l'acqua infiltrava una cantina di un edificio. Riparata la falla, il tubo dell'acqua in questione si è rotto nel tratto sottostante la riparazione effettuata, pertanto il tubo interessato dal guasto va riparato in tutta la sua lunghezza di circa 60 metri.

Sono tubi che risentono del peso del tempo passato. Comunque la questione troverà soluzione in tempi relativamente brevi.

Su via Gamberale, strada sottoposta a sequestro, Cerimele diceva che finalmente è stato disposto il dissequestro da parte della procura, relativo all'accesso pedonale, al locale d accesso agli archi da mettere in sicurezza, sottostanti al tratto di strada transennato, Pertanto dopo i sopralluoghi dovuti, congiunti alle autorità che rientrano nel merito, il comune dovrà affrontare i lavori di messa in sicurezza degli archi e altro sulla stessa strada. Dunque si è aperta la via alla soluzione, ma andranno espedite tutte le procedure relative ai progetti che dovranno acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente Area del Genio Civile regionale, e tutto questo richiederà i suoi tempi.

Grazie per la disponibilità al geom Nicola Cerimele