Mozione di sfiducia a Toma, maggioranza al capolinea. 11 firmatari, 8 consiglieri di minoranza e 3 di maggioranza

Mentre in via Genova , davanti la sede del Consiglio regionale imperversava la protesta con un folto e rumoroso gruppo di persone, manifestazione promossa dai vari comitati molisani con Emilio Izzo, Andrea Di Paolo, Nicola Lanza in testa, avente come parola d'ordine "Cacciamoli" in aula 11 consiglieri regionali hanno firmato una mozione per la sfiducia a Toma. Le firme sono dei sei consiglieri del M5S (Greco, Manzo, Primiani, Nola, Fontana, De Chirico), dei due consiglieri del PD (Fanelli e Facciolla), a cui si sono aggiunte le firme di Aida Romagnuolo, Filomena Calenda e in calcio d'angolo alla fine, quella di Michele Iorio. Dunque 11 firme certe per chiedere la fine dell’esecutivo Toma

.La mozione di sfiducia sarà portata in aula per la discussione e il voto tra 15 giorni. In politica tutto puo' succedere fino all'ultimo minuto prima del voto, ma risulta improbabale che qualcuno degli undici firmatari possano non confermare la sfiducia richiesta oggi con la firma della mozione, Toma oggi assente in aula per altri impegni istituzionali, ha 15 giorni per tentare di ricompattare la sua maggioranza.