Sevel Atessa: Muore operaio 56 enne vittima del covid. Il cordoglio dei colleghi

Un operaio dello stabilimento della Sevel di Atessa D'Ortona Cesario è morto vittima del Covid. Dolorosa morte di un padre di famiglia di 56 anni che lascia nello sconforto i figli, la moglie e i colleghi dello stabilimento della Val Di Sangro.

Alla famiglia giunge il cordoglio dei colleghi:

Purtroppo oggi per i lavoratori sevel è una giornata buia, molto buia, è arrivata la notizia che nessuno voleva che arrivasse, il maledetto covid si è portato via un nostro collega di 56 anni D'Ortona Cesario,di Vasto lascia la moglie e figli. È la prima vittima da covid in sevel.! Ci stringiamo al dolore della famiglia e della sua comunità

Sentite condoglianze