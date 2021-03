Covid, muore il prof Domenico di Nucci. Sindaco Saia: Agnone piange la morte di un grande uomo

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Agnone Daniele Saia per la morte a causa del Covid del Prof Domenico Di Nucci

"Ci lascia un nostro illustre concittadino, il caro professore Domenico Di Nucci.

Agnone piange nuovamente la morte di un grande uomo a causa del Covid, nemico meschino e subdolo.

La scomparsa di Domenico lascia una ferita profonda nei nostri cuori, ma la testimonianza del suo amore per la cultura e la sua generosità verso il prossimo rimarranno per sempre un esempio di inestimabile valore per la nostra comunità.

L’Amministrazione comunale tutta è vicina ai familiari dell’amato professore."