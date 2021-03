Commissario e subcommissario ad acta, arrivano Flori Degrassi e manager Veneto

Dopo la rinuncia di Anna Maria Minicucci alla carica di commissaria ad acta per la sanità molisana la nomina spetterebbe a Flori Degrassi romana in quota Lega che avrebbe già accettato l'incarico





Flori Degrassi, come riportano i quotidiani nazionali è una dirigente legata alla Lega che proviene proprio dall'incarico di direttrice dell'Asl Roma 2. In precedenza aveva ricoperto anche i seguenti incarichi: ASL ROMA 2 Azienda Sanitaria Locale — Commissario Straordinario ASL ROMA B Azienda Sanitaria Locale — Commissario Straordinario e soggetto attuatore dell'integrazione della ASL Roma B con la ASL Roma C REGIONE LAZIO Ente Locale - Direttore Regionale Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria I.F.O. ISTITUTO FISIOTERAPICO OSPITALIERI Azienda Ospedaliera — Direttore Sanitario Aziendale ASL ROMA D Azienda Sanitaria Locale Direttore Sanitario di Distretto Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena "Santa Maria alle Scotte" Azienda Ospedaliera Direttore Sanitario (Vp).. Il ticket sembra essere Degrassi commissario e un manager veneto (vicino alla sanità leghista a marchio Zaia) come sub.



Ecco il curriculum completo

CURRICULUM-DSSA-DEGRASSI.pdf