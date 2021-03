Salti della quaglia al comune di Agnone: Saia offre una delega "opportuna" a Iannelli ,gruppo Esserci

Tutto accade durante il consiglio comunale di Agnone che si sta svolgendo da remoto. Dopo l'abbandono del collegamento per motivi tecnici da parte del gruppo di minoranza Agnone Identita' e futuro, si è consumato l'ennesimo siparietto tra la maggioranza di Daniele Saia e la minoranza di Esserci con il consigliere Iannelli.

Il consigliere in rappresentanza del centro destra agnonese in consiglio, eletto con il sostegno del consigliere regionale Andrea Di Lucente e il gruppo dell'ex sindaco Lorenzo Marcovecchio, ha avuto fin dall'inizio un attegiamento compiacente e collaborativo con l'attuale maggioranza. Non e' mancato il suo voto a favore della maggioranza nemmeno sulle linee programmatiche dell'amministrazione Saia. Questa sottintesa collaborazione tra una parte dell'opposizione e la maggioranza oggi ha portato il sindaco di Agnone a pronunciare le seguenti parole, rafforzate dall'Assessora Gennarelli e dal vice Sindaco Di Nucci:

«Siamo a disposizione per l’assegnazione di una delega che lei riterrà opportuna. Bisogna chiudere la campagna elettorale e pensare al bene del territorio» ha aggiunto il sindaco Daniele Saia, rivolgendosi direttamente al consigliere Agostino Iannelli. «Siamo pronti a sederci attorno ad un tavolo per decidere insieme l’eventuale delega. Da parte nostra massima apertura» Cosi si è espresso Saia

Cosa farà adesso il consigliere Iannelli a fronte di una proposta cosi allettante.? Assisteremo all'ennesimo salto della quaglia della politica nostrana?