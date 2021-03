Ordinanza del sindaco Saia: Agnone zona rossa fino al 28 Marzo

Con ordinanza n.16/2021, il Sindaco Daniele Saia ordina

Per tutto il territorio del Comune di Agnone, anche a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise nr.13 del 20 marzo 2021, e fino al 28 marzo 2021 vigono le seguenti disposizioni proprie della zona rossa così come definita con DPCM del 2 marzo 2021:

1. Misure relative agli spostamenti

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM del 2.3.2021.

Resta valido quanto stabilito con Ordinanza Sindacale nr.5 del 19.2.2021 relativamente al- la chiusura all’uso pubblico di piazze, parco giochi, giardini comunali.

E’ prorogata al 28 marzo 2021 la chiusura all’uso pubblico della strada Panoramica “Pietro Mennea”.

2. Attività motoria - attività sportiva

Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, del DPCM del 2.3.2021, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con ob- bligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgi- mento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

3. Istituzioni scolastiche

E’ ulteriormente prorogata la validità dell’Ordinanza Sindacale nr.6 del 20.2.2021 relativa alla sospensione dell’attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Agnone fino al 28 marzo 2021, restando sempre impregiudicate le autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l’organizzazione della didattica a distanza.

4. Attività commerciali

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM del 2.3.2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2 dello stesso DPCM del 2.3.2021.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

5. Attività dei servizi di ristorazione

Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pa- sticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizio- ne che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

E’ fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze e ville comunali.

6. Attività di barbiere, estetista e parrucchiere

Ai sensi dell’art.1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr.13 del 20.3.2021

dal giorno 22 marzo 2021 al giorno 28 marzo 2021 sono consentite le attività di barbiere, estetista e parrucchiere.

7. Luoghi di culto e funzioni religiose

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.