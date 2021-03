Il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise in visita al Comando Provinciale di Isernia.

Nella mattinata di oggi – martedì 23 marzo – il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Carlo Cerrina, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia. Al suo arrivo nella caserma di Viale 3 marzo 1970 l’alto ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia che, unitamente agli ufficiali comandanti dei Reparti dipendenti, ha illustrato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e le numerose attività dell’Arma sul territorio della provincia pentra.

Il Comandante della Legione, al termine della visita, ha espresso il suo personale apprezzamento per l’impegno profuso nelle quotidiane attività e i risultati conseguiti a tutela della legalità, peraltro in un contesto reso maggiormente difficoltoso e delicato dalla pandemia da Coronavirus in atto.

Il Generale Cerrina si è quindi recato in visita presso il Presidio Vaccinale Difesa attivato presso l’Auditorium di Isernia nell’ambito del progetto “Eos”, voluto dal Ministero della Difesa unitamente al Comando Operativo Interforze di Vertice, dove grazie all’impiego di personale medico ed infermieristico dell’Arma dei Carabinieri, supportato da personale sanitario dell’ASReM del Molise, sono stati somministrati i vaccini dapprima a tutto il personale dell’Arma del Molise ed ora sono in corso le somministrazioni in favore alla popolazione ultra 80enne.

L’Alto ufficiale, dopo aver ringraziato tutto il personale presente per la meritoria opera svolta, ha sottolineato come tali attività costituiscano motivo di orgoglio e inequivocabile testimonianza della ferma volontà dell’Arma dei Carabinieri di essere costantemente vicini alle necessità della cittadinanza e di rappresentare valido ausilio al superamento delle difficoltà.

Isernia, 23.03.2021.