Protesta a Campobasso. SOA: la politica istituzionale regionale non rappresenta le istanze reali della popolazione

Ieri 24 Marzo 2021 alle ore 15,00 si é tenuta la manifestazione di protesta "cacciamoli" presso l'area del consiglio regionale del Molise , la seconda nel giro di una settimana .La politica della regione Molise ormai inesistente continua ad arrampicarsi sugli specchi mentre il disastro sociale avanza, in primis quello sanitario , ulteriore dimostrazione che il loro interesse principale é comandare , avere il potere della poltrona. I partiti , rappresentanti autoreferenziali sulla sanità e buona parte dei sindacati cosiddetti stituzionali hanno dichiarato apertamente la loro distanza dal movimento popolare di protesta e di proposta cacciamoli , una parte del Molise distante per suo volere dalle serie problematiche della gente che nei fatti ha confermato la strada del defilarsi ,invece anche ieri la numerosa partecipazione dei manifestanti ha dimostrato con coraggio e dignità che esiste un Molise che non abbassa la testa. Il SOA é parte attiva di questo processo e continuerá il percorso unitario .