Mozione di sfiducia. Greco(M5S): Il governo Toma sopravvive solo grazie ai giochi di poltrone

Da oggi non voglio più sentire scuse. C'era in ballo l’ultima possibilità per il centrodestra molisano di ammettere le proprie responsabilità nei confronti dei cittadini, ma la mozione di sfiducia è stata bocciata per appena 11 voti contrari (compreso quello di Toma) e 10 a favore.

Ormai è chiaro ai molisani che questo governo ha fallito su tutti i fronti e continua, imperterrito, a voler dare il colpo di grazia alla terra che amo. Chi non ha approvato la sfiducia al presidente Toma dovrà sentirsi complice del disastro complessivo che il mio, anzi, il nostro Molise, non merita di subire. Questione di dignità politica e coerenza, merci rare oggi.

I massimi precursori del clientelismo credono che il teatrino indecente a cui stiamo assistendo sarà presto dimenticato al cospetto delle solite promesse elettorali, com’è accaduto già in passato. Vent’anni con le stesse facce, con gli stessi brutali stratagemmi per occupare poltrone e gestire il potere in barba a qualsivoglia principio di coerenza politica e morale. Vent’anni, ma probabilmente anche di più, direi che sono sufficienti per ricordarci di essere tutti cittadini liberi da queste assurde dinamiche.

Ma non finisce qui: pezzo per pezzo stiamo facendo luce sull'ipocrisia e l'incoerenza di questi signori, affinché un giorno potremo dare un futuro al nostro Molise.

Questa terra non dimentica, e noi terremo vivo il ricordo.