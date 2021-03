Covid: in Molise primi tre casi di variante brasiliana

CAMPOBASSO, 29 MAR - Primi tre casi di variante brasiliana individuati in Molise, regione dove da settimane è predominante la variante inglese del coronavirus. I casi sono stati accertati su altrettanti appartenenti ad un unico nucleo familiare di Venafro (Isernia).

"Abbiamo utilizzato il sequenziatore e abbiamo avuto conferma di una incidenza di variante inglese però abbiamo anche riscontrato per la prima volta tre casi di variante brasiliana - ha confermato il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano -. Invitiamo tutti a continuare ad utilizzare i dispositivi di protezione, a maggior ragione per la presenza di queste varianti che si caratterizzano per essere più infettive".

Intanto da questa mattina tutto il Molise è arancione.

Lasciano infatti il rosso, essendo scaduta l'ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Donato Toma, anche i quattro comuni di Termoli, Agnone, Jelsi e Toro per i quali era stato deciso il mantenimento delle restrizioni più dure per una ulteriore settimana a causa dei cluster attivi in questi centri.

Da oggi a venerdì dunque sono in arancione tutti i 136 comuni molisani che poi per i tre giorni del weekend di Pasqua ripasseranno al rosso come tutta l'Italia. (ANSA).