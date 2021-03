Sanità: Molise da tre settimane senza Commissario ad Acta

CAMPOBASSO, 29 MAR - "Attendo notizie, ma la situazione è paradossale". Così, interpellato dall'ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in relazione alla mancata nomina da parte del Governo del nuovo Commissario ad Acta per la sanità.

Incarico che da tre settimane è scoperto a seguito delle dimissioni formalizzate da Angelo Giustini lo scorso 12 marzo. "La decisione - fa sapere il governatore - dovrebbe essere presa nel corso del prossimo Consiglio del ministri". Il Molise dal 27 marzo 2007 è in piano di rientro dal disavanzo sanitario. Da allora si sono succeduti diversi Commissari che però non sono riusciti a realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo. Toma, da quando si è insediato al vertice di Palazzo Vitale, non ha mai nascosto la sua contrarietà alla Struttura commissariale, ritenuta "costosa e improduttiva", chiedendo che l'incarico gli fosse affidato "a titolo gratuito".