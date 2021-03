Scritte minacciose su un muro cittadino al sindaco di Roccamandolfi, Lombardi: La solidarietà del presidente Roberti

A seguito delle minacce al sindaco Giacomo Lombardi, imbrattate con la vernice spray su un muro cittadino, non sono mancate le dimostrazioni di vicinanza al primo cittadino di Roccamandolfi.

Anche il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci, interpretando il pensiero di tutti i sindaci del territorio, ha voluto esprimere la propria solidarietà a Lombardi: “Il confronto, la critica e il dissenso – sottolinea Ricci - sono l’essenza della Democrazia. Gli insulti, le minacce e gli avvertimenti velati sono meschini e vigliacchi, oltre che pericolosi. Chi ha scritto quelle frasi sui muri contro il Sindaco di Roccamandolfi ha compiuto un gesto molto grave. Cavalcare, in momenti come quello che stiamo vivendo, la rabbia e la disperazione della gente, rischia di creare un precedente che non fa altro che colpire indegnamente chi è impegnato a operare per il bene della sua comunità. A nome dell’intera Amministrazione Provinciale e dei sindaci della Provincia di Isernia giungano al Sindaco Giacomo Lombardi la mia piena solidarietà e vicinanza e l’incitamento a continuare a lavorare con grande impegno e senso di responsabilità per il bene dei suoi concittadini, come da sempre fa”.

Isernia 30.3.2021