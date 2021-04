Sanità, Ridimensionamento postazione 118: il gruppo "Uniti per Castiglione" chiede un incontro al direttore dell'Asl Chieti

Protesta per ridimensionamento postazione 118 Da questa mattina, la sede del distretto sanitario di Castiglione M.M. ha subito un’altra amputazione. La postazione del 118 non ha più il supporto del medico h24, ma, un turno al giorno non verrà più coperto. Pensavamo si trattasse del classico pesce d’aprile, invece ,con il passare delle ore, si è rivelato non uno scherzo, ma un vero e proprio sopruso che la asl Lanciano-Vasto-Chieti ha messo in atto ai danni delle popolazioni dell’Alto Vastese. Per coprire un’altra postazione di 118, un medico è stato trasferito, senza prima trovare una soluzione al problema che si sarebbe creato. Nessuna progettazione da parte della asl, ma semplice improvvisazione ai danni delle zone dell’entroterra.

Per questo servizio abbiamo lottato con le unghie e con i denti e vederselo scippare provoca tanta rabbia e indignazione. Il Sindaco, prima autorità sanitaria locale, è stato messo a conoscenza dei fatti? O anche lui aspetta di sapere se si tratta di un pesce d’Aprile? Chiediamo che il primo Cittadino si faccia promotore e si coordini con i Sindaci del comprensorio e invii subito una nota di protesta ai dirigenti della ASL, all’assessore la Sanità,Drsa Verì, e per conoscenza al prefetto.

Da parte nostra chiederemo di invitare, in un Consiglio Comunale straordinario monotematico, il Direttore generale della asl , in modo che venga dichiarato in maniera ufficiale, cosa si intende fare della postazione del 118 e venga illustrato anche il futuro della sede del nostro distretto sanitario. “ Le vie brevi” , tanto millantate nel recente passato, hanno fallito, e la dimostrazione ne è la lenta agonia dei servizi sanitari delle zone montane, a partire dai tamponi molecolari a finire con le vaccinazioni che solo l’emergenza e la zona rossa hanno permesso di poter effettuare a Castiglione.

A proposito di vaccini, gli ultraottantenni, dopo la giornata straordinaria di immunizzazionei, continuano ad essere chiamati a Vasto.Possibile che non si riesca ad organizzare altre giornate di campagna vaccinale per mettere in sicurezza i più anziani e più fragili? Bisogna sempre aspettare le emergenze? La sanità va programmata e non gestita con l’improvvisazione del momento. Per tamponare la carenza del medico, perché non si è subito ricorso agli straordinari per i medici disponibili? I soldi nel bilancio della asl ci sono, basterebbe gestirli meglio, pensando più alle esigenze dei cittadini, sopratutto a quelli che vivono in zone più disagiate che continuano ad essere considerati cittadini di serie B, da utilizzare come ripiego per i servizi sanitari che “avanzano”, andando a ledere di fatto il DIRITTO ALLA SALUTE, uguale per tutti i cittadini abruzzesi.

Castiglione 01/04/2021.

Gruppo Consiliare “ UNITI PER CASTIGLIONE

Emilio Di LIZIA

Domenico SCIARTILLI

Enzo FANGIO