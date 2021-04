Agnone senza i propri riti religiosi, Saia: "Torneremo a viverle, non solo a ricordarle"

I riti religiosi della Settimana Santa sono talmente radicati nella nostra comunità cittadina da esser diventati un tutt’uno insostituibile con la storia di Agnone e con la nostra cultura e tradizione. La settimana santa che precede la Pasqua, le celebrazioni che prevedono assembramenti sono state tutte annullate. Il Priore della Congregazione dei morti, dott Gabriele Amicarelli, in una comunicazione sui social dichiara : Anche quest'anno i Riti della Settimana Santa non potranno svolgersi a causa della nota pandemia. Ciò nonostante ripercorreremo i momenti salienti della Passione di Cristo il Venerdì Santo alle ore 18.30 presso la Chiesa Monumentale di San Francesco in Agnone ovviamente rispettando il DPCM. CORDIALMENTE IL PRIORE DOTT. GABRIELE AMICARELLI."

La suggestiva processione del Cristo Morto e la Vergine Addolorata organizzata dalla Congregazione dei Morti, della Chiesa di Santa Croce, di Agnone. pertanto è stata annullata. In alcune chiese agnones sono stati allestiti i sepolcri seppure in forma ridotta, sono visitabili ma senza creare assembramenti. Oggi la celebrazione della santa messa presso la chiesa di Maria SS d Costantnopoli, ripresa in diretta Fb https://www.facebook.com/1329127544/videos/10219752772993010/.

Il sindaco di Agnone Daniele Saia a tal proposito ha detto:sono certo che Agnone seppure assorta e rispettosa delle regole che il periodo impone, saprà vivere questi giorni senza perdere nemmeno un briciolo di quella speranza che ci deve aiutare a progettare il futuro, perché le nostre tradizioni torneremo a viverle, non solo a ricordarle".