Daniele Saia sindaco di Agnone eletto presidente della conferenza dei 136 sindaci molisani. Vice Presidente Giacomo D'Apollonio sindaco di Isernia

La riunione dei 136 sindaci molisani prevista per il 31 Marzo, rimandata a causa di problemi tecnici dovuti al collegamento on line, si sta svolgendo in data odierna. In questa prima seduta, l'ordine del giorno prevede l’elezione del presidente, del vice presidente della Conferenza dei Sindaci, e dell'esecutivo così come disposto dall’articolo 5 del regolamento regionale n. 2/2010.

Finora si è proceduto alla elezione del nuovo presidente, e' il sindaco di Agnone Daniele Saia dal quale si attendono le prime dichiarazioni in serata. e del vice presidente, che corrisponde al sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio. di alcuni membri dell'esecutivo: Roberto Gravina sindaco Campobasso, Ricci Alfredo sindaco di Venafro, Giuseppe Puchetti Sindaco di Larino e Francesco Roberti sindaco di Termoli. Ad avvenuta elezione degli organi di governo, spetterà poi al Presidente eletto la convocazione della Conferenza..

L'ultima assise della conferenza dei sindaci risale all'anno 2012 e tutti gli incarichi pregressi sono pertanto decaduti. Dunque il primo atto e' stato quello di eleggere i vertici della conferenza, probabilmente in serata sapremo anche i nomi del vicepresidente e dei sindaci componenti dell'esecutivo. Circa un mese fa, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina richiedeva ufficialmente all’Azienda Sanitaria regionale la convocazione urgente della Conferenza dei Sindaci per poter trattare, in quella sede, tutte le problematiche legate all’emergenza sanitaria in corso sul territorio regionale, alle azioni operative da mettere in campo per ciò che riguardava lo sviluppo del piano vaccinale, nonché la pianificazione futura delle politiche di gestione della spesa sanitaria anche in vista della prossima programmazione del Recovery Fund.



Insieme al sindaco di Campobasso, in queste settimane, diversi altri primi cittadini hanno fatto pervenire alla direzione dell’ASREM la medesima richiesta, spingendo all’unisono nella stessa direzione. Finalmente, l’ASREM, con una propria nota ufficiale ha scritto ai Sindaci dei vari comuni per ufficializzare la data della prima seduta fissata in prima convocazione per il l giorno 30 marzo 2021 alle ore 15.00 e il 31 marzo 2021 sempre alle ore 15.00. Convocazione saltata a causa di problemi tecnici, riaggiornata ad oggi 7 aprile



Seguiranno aggiornamenti