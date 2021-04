Migliaia di coccinelle sulla Montagnola di Civitanova del Sannio (Isernia): è risveglio rosso

CAMPOBASSO, 07 APR - Migliaia di coccinelle tutte 'assembrate', per usare un termine oggi molto diffuso, sulla stessa roccia. Le immagini, filmate nei giorni scorsi sulla Montagnola di Civitanova del Sannio (Isernia) una volta finite sui social sono subito diventate virali.



Nel punto più alto della località, tra pietre e rocce e vicino ad un serbatoio dell'acqua, la suggestiva scena si è presentata ad un abitante del posto, Nicola Ricci, ex guardia Forestale, che ha filmato tutto. "Ho ricordato quanto mi disse un amico tanti anni fa, quando ne vide 5 volte di più e rimase affascinato - racconta - e per questo ho filmato, chiamandolo e lui si è precipitato per vedere ancora questo spettacolo meraviglioso e raro".

Le coccinelle, da quello che riportano gli studiosi, vanno in letargo e lo fanno dopo essersi riunite in grandi aggregazioni, riparandosi anche in anfratti rocciosi e in altura, prima di risvegliarsi a primavera per andare sulle piante, dove trovano, finalmente, il loro cibo, afidi e parassiti, svolgendo un ruolo fondamentale in natura. Quello filmato potrebbe dunque essere il momento del risveglio e dell'uscita dal rifugio invernale.

https://video.corriere.it/cronaca/migliaia-coccinelle-invadono-monte-molise-risveglio-rosso/0be0a06c-97b4-11eb-b3c4-d1c4be2a345c