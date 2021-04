Covid: cluster Sprar nell'Isernino, chiusa scuola infanzia

CANTALUPO NEL SANNIO, 14 APR - Chiusa la scuola dell'infanzia di Cantalupo nel Sannio (Isernia): quattro bambini, ospiti dello Sprar del paese, sono risultati positivi.

Lo conferma all'ANSA il sindaco, Achille Caranci.

"I contagi complessivi sono nove, di cui quattro bambini, tutti nel cluster dello Sprar, dove ci sono 11 persone".

La scuola dell'infanzia ha un'unica sezione, e quindi una sola classe, composta da 20 bambini tutti in isolamento come i loro docenti e il personale Ata in servizio. "Non tutti i bambini sono di Cantalupo - spiega il sindaco - provengono, infatti, anche da altri paese. Saranno sottoposti a tampone per ricostruire la catena epidemiologica". L'appello di Caranci: "Mantenete la calma e rispettate le norme per la sicurezza.

Nessun allarmismo, la situazione è sotto controllo".