Calcio Serie D: Matese inarrestabile in esterno a Vasto e si posiziona in zona playoff

Nel turno infrasettimanale della 26^ giornata del campionato nazionale di serie D girone F, delle nove gare in programma ne vengono giocate solo sette.

Restano ferme le molisane per le note vicende Covid.

Rinviato il derby in programma al Di Tella tra Vastogirardi e Campobasso. Ferma anche l'Olympia Agnonese che non parte per Giulianova.

All'Aragona di Vasto torna a giocare la Vastese dopo un lungo stop di 45 giorni e lo fa contro il Matese, squadra al top della condizione, che si porta dietro un curriculum di imbattibilità che dura da 14 giornate, portata a 15, con la vittoria odierna per 1÷2.

Non è stata per la Vastese una giornata fortunata.

Biancorossi puniti oltre misura dai matesini, che riescono ad andare in gol per ben due volte nella prima frazione di gioco, al 6' con Abreu, e di nuovo al 45' su calcio di rigore con Galesio, riuscendo a capitalizzare al massimo le due uniche uscite dalla propria metà campo.

Nella seconda parte di gara la Vastese le prova tutte nel tentativo di riequilibrare l'incontro, riuscendo ad accorciare le distanze al 53' con Martinez, direttamente su calcio di punizione. Rete che resterà fine a se se stesso.

La squadra ospite riuscirà a difendere il vantaggio e portare a casa una vittoria che la porta ad occupare una posizione in zona playoff.

Il quadro completo delle gare e risultati.

P.S Elpidio -Aprilia 1-4

Cynthialbalonga-Pineto1-1

Recanatese -Montegiorgio 2-0

Rieti -Atletico Fiuggi 3-3

Notaresco-Castelnuovo 3-0

Tolentino-Castelfidardo 1-1

Vastese- Matese 1-2

Gare rinviate:

Vastogirardi- Campobasso,

Giulianova - Agnonese