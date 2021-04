ASREM proroga la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket

«In ragione della situazione epidemiologica in atto e in osservanza delle disposizioni ministeriali emanate per contrastare l'emergenza Coronavirus. con lo scopo di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise A.S.Re.M. la Direzione Generale per la Salute con propria Determinazione n.31 del 29.03.2021 ha prorogato la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket è nrorozata al 31 ottobre 2021.

Il differimento dei termini di cui sopra riguarda tutti i cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 31 marzo 2020, con riferimento ai seguenti codici:

Codice E01 (cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.15I,98)in possesso di idonea autocertificazione valida sino al 31 marzo 2020;

- Codice E02 (disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) in possesso di idonea autocertificazione valida sino al 31 marzo 2020;

- Codice E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico) in possesso idonea autocertificazione valida sino al 31 marzo 2020;

Codice E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico);

In caso di eventuale perdita dei requisiti che danno diritto all'esenzione, l'assistito è comunque tenuto a darne tempestiva comunicazione all'A.S.Re.M. che allo scopo specifico provvederà ad impartire disposizioni operative per consentire il ricevimento delle comunicazioni attraverso una funzionalità telematica semplificata in aggiunta alle funzionalità già resa disponibile, per i cittadini della Regione Molise, dal sito www.sistemats.it per le autocertificazioni on-line, con accesso tramite SPID e TS-CNS».