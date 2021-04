La Lega SPI Alto Molise esprime solidarietà al circolo ARCI di Isernia ex Lavatoio

La Lega SPI Alto Molise, le rappresentanze sindacali dei Pensionati della CGIL del Molise, esprime disappunto e contrarietà riguardo alla vicenda legata alla sede del Circolo ARCI di Isernia (ex Lavatoio) che vede il ritorno di detto locale nella disponibilità del Comune di Isernia.

Il Circolo ARCI di Isernia, - spiegano i componenti della lega SPI - da sempre presente ed attivo sul territorio come punto di riferimento per tanta parte della società civile nel campo del tempo libero, del sociale e della cultura, si ritroverebbe di punto in bianco privato della sua sede fisica dove poter svolgere le sue molteplici attività.

Inoltre, la sede del Circolo ARCI è stata per anni concessa anche ad altre associazioni no profit come sede occasionale per riunioni e convegni.

La Lega SPI CGIL ALTO MOLISE esprime pertanto solidarietà al Circolo ARCI con l’auspicio di poter continuare la sua attività nella sua attuale sede, e chiede, inoltre, al Comune di Isernia di rinnovare al Circolo ARCI la concessione dell’attuale sede in comodato d’uso gratuito.