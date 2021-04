Il 21 aprile 2021 riapre il Presidio Turistico della Provincia di Isernia.

Il giorno 21 aprile 2021 riapre il Presidio Turistico della Provincia di Isernia. Si tratta di un centro di informazione e assistenza in grado di assicurare servizi utili al turista. Un presidio che è diventato, grazie alle persone che in questi anni hanno lavorato con impegno e professionalità, un punto di riferimento, di collegamento e di orientamento per i protagonisti del settore: turisti, imprese, istituzioni e associazioni.

La cerimonia di riapertura ci sarà domani mattina alle ore 11 presso il palazzo della Provincia, al piano terra.

