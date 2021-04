VENAFRO: autovettura andata in fiamme mentre transitava la strada Statale SS6 DIR, all'interno della galleria Nunziata Lunga

Alle ore 19:30 circa, di oggi 19 aprile 2021, una autovettura mentre

transitava la strada Statale SS6 DIR, all'interno della galleria Nunziata

Lunga, è andata in fiamme. Il proprietario dell'auto ha fatto in tempo a

mettersi in salvo. Da Isernia due squadre dei Vigili del Fuoco si sono

precipitate sul luogo del sinistro spegnendo le fiamme e mettendo il

sicurezza la Galleria. Sul posto i Carabinieri e l'ANAS per quanto di

competenza. Forti disagi alla circolazione per il blocco della viabilità

sull'importante arteria durante le operazioni di spegnimento del mezzo.