Celebrazione del 25 Aprile. Saia: ecco perchè non sono state invitate le minoranze

Ieri cerimonia sobria e breve per la celebrazione del 25 Aprile, festa della liberazione. Il sindaco Daniele Saia, con il mini sindaco hanno deposto una corona di alloro al monumento dei militi caduti in guerra senza alcun pronuciamento del discorso. I partecipanti occasionali erano limitati nel numero come da norme anticovid previste.A seguito della cerimonia, necessariamente breve e limitata nel numero dei partecipanti occasionali, e' sorta qualche osservazione da parte dei cittadini riguardante l'assenza dei rappresentanti delle forze politiche di opposizione al comune di Agnone.A tal proposito il sindaco Saia ha rilasciato la seguente dichiarazione a chiarimento

Di seguito:

“La commemorazione della Festa della Liberazione si è dovuta, purtroppo, limitare alla deposizione della corona, senza alcuna cerimonia, discorsi e senza ospiti proprio in virtù delle restrizioni anti-Covid e delle indicazioni giunteci dalla Prefettura. Nei pressi di Piazza Unità d’Italia si sono soffermati di passaggio anche alcuni Consiglieri comunali in qualità di comuni cittadini; non sono stati, infatti, inviati inviti ufficiali proprio in virtù dell’impossibilità di celebrare la giornata in modo allargato.

Ci auguriamo che l'anno prossimo la situazione pandemica si sia risolta e che potremo, quindi, celebrare più ampiamente la giornata del 25 aprile, simbolo dei valori fondanti della nostra democrazia, insieme a tutti i Consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, e tutti i cittadini.”