Poggio Sannita, cinque auto in fiamme: al lavoro le forze dell'ordine. Palomba consigliere di minoranza: che fine ha fatto la videosorveglianza?

Questa mattina intorno alle ore 4, a Poggio Sannita nella piazza antistante il Palazzo Ducale si è sviluppato un grosso incendio che ha coinvolto cinque auto, due opel, una mercedes, due fiat 500. L'allarme e' stato dato ai VVF della compagnia di Agone da uno dei proprietari di una autovettura coinvolta nell'incendio che risiede nei pressi della piazzetta.

Tre delle cinque auto sono andate completamente distrutte, le atre due hanno riportato danni ingenti. Oltre alle auto è andato completamente distruttto il portone dello storico palazzo, le fiamme hanno arrrecato danni anche all'intera facciata fino all'ultimo pianno. La facciata è rivestita di pietra viva e il vicesindaco Tonino Amicone diceva che è stato richiesto l'immediato intervento dei restauratori del settore per evitare ulteriori danni.

Sul posto ancora al lavoro i carabinieri della compagnia di Agnone che stanno svolgendo le indagini. a tutto campo, al vaglio delle forze dell'ordine anche il sistema di videosorveglianza del paese che interessa 14 postazioni per un totale di 28 telecamere dislocate sull'intero territorio comunale

Sulle cause dell'incendio ancora non si hanno notizie. Il vicesindaco di Poggio Sannita Tonino Amicone a nome di tutta l'amministrazione esprime solidarieta' alle famiglie coinvolte, e massima collaborazione con le forze dell'ordine per accertare velocemente le cause dell'incendio e riportare in tempi brevi la tranquillità nel paese e prepararsi per i festeggiamenti estivi del 100° anniversario del cambiamento del nome del paese, da ‘Caccavone a Poggio Sannita.

Il consigliere e capogruppo di minoranza al comune, Tonino Palomba esprime altrettanta solidarietà ai cittadini di Poggio e si interroga circa l'efficienza del sistema di videosorveglianza, visto che la piazzetta antistante il palazzo ducale sembrerebbe sprovvista di telecamere

.Era da circa un anno che a Poggio Sannita non si verificavano incendi di auto, precedentemente la cittadina e' stata interessa da altri episodi. Questo ultimo e gravissimo episodio ha gettato il piccolo centro nello sconforto..